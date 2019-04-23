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Vali Yerlikaya'dan Kağıthane'de çöken bina ile ilgili açıklama (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

  İSTANBUL  Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'de afet acil durum merkezinde açıklama yaptı.

Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'de afet acil durum merkezinde açıklama yaptı. Dün yıkılan binalarla ilgili yaptığı açıklamada Yerlikaya, "Dün saat 14.45 itibariyle Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak 22 numaralı apartmanımız maalesef yıkıldı. Daha sonra kontrollü bir şekilde saat 17.45'te başladık 3-4 saat sonra diğer apartmanı da yıktık. Biz süratle burayı boşalttık. Kağıthane Belediyemizin Spor Salonunu Afet Koordinasyon merkezi yaptık. Ailelerle komşularımızla bir araya geldik. Onlara tüm ülke adına geçmiş olsun dedik. Ve koordinasyon merkezimiz görevinin başında. Toplam 478 nüfus az değil. Nereye gittiklerini bize söylemek kaydıyla aile yakınlarına misafir oldular. Biz yine de yerle ilgili olarak ihtiyaçlarını devamlı suretle karşılayabileceğimiz tedbirlerimizi aldık" dedi.

(FOTOĞRAF)

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