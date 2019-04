Vali Yerlikaya'dan Kağıthane'de çöken bina ile ilgili açıklama -1

Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'deki çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini sürekli aradığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arıyor ve talimatlandırıyor" dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini sürekli aradığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arıyor ve talimatlandırıyor. Onun talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Bey ile iki kere üç kere görüştük" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER AN BİZLERİ ARIYOR VE TALİMATLANDIRIYOR"

"BÖYLE BİR OLAYLA ALLAH BİZİ İMTİHAN EDİYOR"

Vali Yerlikaya, “Sevincimiz, bir tane yaralımız bir tane vefat eden vatandaşımız olmaması. Üzüntümüz keşke böyle bir olay olmasaydı. Ama hayatın gerçeği, böyle bir olayla Allah bizi imtihan ediyor. O zaman el birliği günü. Bunu da Cumhurbaşkanlığı önderliğinde, bütün bakanlığımız, tüm kurumlarımız takip ediyor. Tüm hane halkının telefonlarını aldık ve sosyal medyadan grup kurduk. Haberleşiyoruz, an be an iletişim halindeyiz. Sağlıklı bir şekilde ama hızlı, 126 hane sakininin hoşnut olacağı bir süreci beraber burada başaracağız" diye konuştu.