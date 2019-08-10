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Vali Yerlikaya'dan "Kemerin ses getirsin" kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:45 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafik denetiminin yapıldığı Mahmutbey Gişeleri'nde sürücülere ikramda bulunarak "Kemerin ses getirsin" kampanyası hakkında bilgi verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafik güvenliğine dikkati çekmek için İçişleri Bakanlığınca "Kemerin ses getirsin" sloganıyla başlatılan kampanya hakkında sürücüleri ve yolcuları bilgilendirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla araç trafiğinin yoğunluk oluşturduğu güzergahlarda polis ekiplerince denetim yapılıyor. Mahmutbey Gişeleri'nde uygulama yapan polisleri ziyaret eden Vali Yerlikaya da kontrol için durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlayan Yerlikaya, "Kemerin ses getirsin" kampanyası hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Vali Yerlikaya, yolculara çikolata ikramında bulunurken çocuklara da oyuncak hediye etti.

"Kemerin ses getirsin" kampanyasının memnuniyet verici olduğun belirten vatandaşlar, Vali Ali Yerlikaya ile fotoğraf çektirdi.

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