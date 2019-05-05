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Vali Yerlikaya'dan Ramazan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:57 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının başta İstanbul'umuzun olmak üzere bütün İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Minarelerimizin mahyalarıyla karanlıkların dağılacağına inanıyor, hayırlı ve bereketli ramazanlar diliyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazanın başlaması dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının başta İstanbul'umuzun olmak üzere bütün İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Minarelerimizin mahyalarıyla karanlıkların dağılacağına inanıyor, hayırlı ve bereketli ramazanlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"Büyük bir özlemle beklediğimiz, sabrın, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı, rahmet ve mağfiret iklimiyle dünyamızı kuşatan mübarek bir Ramazan-ı Şerif ayına daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.
Rabbim, on bir ayın sultanını, şanına yakışır bir şekilde ağırlamayı hepimize nasip eylesin." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kin ve nefretle çölleşen yüreklerin ateşine su, haksızlık ve zulmün kasıp kavurduğu dünyamıza umut eylesin. Ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizi, öksüzleri, yetimleri ve ihtiyaç sahiplerini sofralarımızın onurlu misafirleri kılsın. Kırılan kalpleri onarmak, komşuluk hukukumuzu tazelemek, dayanışmamızı artırmak, günahlarımızdan arınmak için bizlere sunulmuş bu ilahi fırsattan en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Aziz İstanbul'umuzun kadim ramazan geleneklerinin yeniden yaşatılacağı, şanlı ecdadımızın bıraktığı zengin mirasla yeniden buluşacağımız bu rahmet ayında; edeb, adab ve sofra kültürümüzün yeni nesillere aktarılmasına vesile kılsın."

Vali Yerlikaya, "Bu dua ve dileklerle, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının başta İstanbul'umuzun olmak üzere bütün İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Minarelerimizin mahyalarıyla karanlıkların dağılacağına inanıyor, hayırlı ve bereketli ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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