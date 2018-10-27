Vali Yerlikaya'dan teşekkür mektubu

GAZİANTEP (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İstanbul Valiliğine atanan Ali Yerlikaya, "Gazi şehrimizin bahtı açık olsun. Bu takdirin, İstanbul’umuza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yayımladığı teşekkür mektubunda, kendisini bu göreve layık gören Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, gazi şehre 4 yıla yakın bir süre hizmet etmenin kendisine nasip olduğunu belirtti.

Bu süreçte başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olmak üzere bakanlar ve milletvekillerinin katkı ve destekleriyle pek çok zorluğun üstesinden geldiklerine işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hepsine minnettarım. Gaziantep’in ışığını daha da yükseltmek için birlikte çalıştığımız şehrimizin bütün paydaşlarına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Varlığıyla daima yanımızda olan bütün hemşerilerimden helallik isterim. Ben Gazianteplilerden razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Gazi şehrimizin bahtı açık olsun. Bu takdirin, İstanbul'umuza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

