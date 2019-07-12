Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar diledi

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, Vali Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Basın İlan Kurumu hakkında bilgi veren Karakaya, kurum olarak basının kalitesinin yükselmesi, fikir işçilerinin görev bilincinin daha da artması ve mesleki anlamda görevlerini daha iyi yapabilir konuma gelmesi konusunda önemli roller üstlendiklerini belirterek, Tekirdağ basınıyla başarılı çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Vali Yıldırım da, Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Müdürlüğü görevine atanan Sabri Karakaya’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Yıldırım, Basın İlan Kurumu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve BİK’in güzel çalışmalara imza attığını söyledi.



