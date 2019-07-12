HABER

Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, Vali Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyaret sırasında Basın İlan Kurumu hakkında bilgi veren Karakaya, kurum olarak basının kalitesinin yükselmesi, fikir işçilerinin görev bilincinin daha da artması ve mesleki anlamda görevlerini daha iyi yapabilir konuma gelmesi konusunda önemli roller üstlendiklerini belirterek, Tekirdağ basınıyla başarılı çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.Vali Yıldırım da, Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Müdürlüğü görevine atanan Sabri Karakaya’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Vali Yıldırım, Basın İlan Kurumu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve BİK’in güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar diledi

Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya, Vali Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında Basın İlan Kurumu hakkında bilgi veren Karakaya, kurum olarak basının kalitesinin yükselmesi, fikir işçilerinin görev bilincinin daha da artması ve mesleki anlamda görevlerini daha iyi yapabilir konuma gelmesi konusunda önemli roller üstlendiklerini belirterek, Tekirdağ basınıyla başarılı çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.
Vali Yıldırım da, Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Müdürlüğü görevine atanan Sabri Karakaya’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Yıldırım, Basın İlan Kurumu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve BİK’in güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar diledi

Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar diledi

Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar diledi

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Selimiye Camisi'ndeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldıSelimiye Camisi'ndeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı
Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldıZonguldak'ta deniz çamur rengini aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.