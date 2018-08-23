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Vali Yıldırım Varto'da vatandaşların kurban bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Varto ilçesini ziyaret ederek vatandaşların Kurban Bayramı?nı kutladı.

Haber-Kamera Fatih ÇELİK MUŞ VARTO,(DHA)Muş Valisi Aziz Yıldırım, Varto ilçesini ziyaret ederek vatandaşların Kurban Bayramı?nı kutladı. Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Varto ilçesini ziyaret etti. Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Devlet Hastanesi önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut tarafından karşılandı. Karşılanmanın ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler çarşı merkezine geçerek esnafın ve halkın bayramını kutladı. Kahvehanelerde vatandaşlarla bayramlaşan heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığındaki bayramlaşma programlarına da katılan Vali Yıldırım, İlçe jandarma bölük komutanlığında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Yıldırım daha sonra şehit Serdar Akın'ın ablası Fikriye Akın'ı evinde ziyaret etti. Vali Yıldırım, Allah ülkemizin huzurunu bozanlara fırsat vermesin. Bu topraklar hepimize yeter. Her kese yer var. Huzur olduğu zaman her kes kazanıyor. Esnafımız kazanıyor. Yurt dışındakiler geliyor. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bayramlarımızı bayrama yakışır bir şekilde kutlamaktır. Bunu yapabilmek için bu bayramın tamamını vatandaşlarımızla birlikte geçirdik. Bundan da çok mutluyuz. Memnun olduk. İnşallah bundan sonraki bayramlarımızda da burada görev yaptığımız süre içerisinde aynı şekilde devam ederiz dedi. Varto Devlet Hastanesinde tedvi gören hastaların bayramını kutlayarak ?geçmiş olsun? dileklerinde bulunan Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler ilçe merkezinden ayrıldılar

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