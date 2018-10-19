Vali Zorluoğlu: Van Büyükşehir Belediyesi'ni 800 milyon TL borçla devraldık

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan ‘Kent Park’ın açılışında konuşan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kayyum belediyelerin borç altında olduğunu ve yolsuzluk yaptığını iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye cevap verdi. Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesini 2017 yılı başında teslim aldığımızda 800 milyon TL borçla devraldık. 1,5 yılda bin kilometreyi aşan sıcak asfalt yaptık. Devraldığımız noktada borç itibariyle daha iyi durumdayız. Bu iftirayı atanlara Vanlı halkımız inanmıyor ve inanmayacak" dedi.

Daha önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Araştırma Hastanesi binalarının bulunduğu, ancak Van’da 2011 yılında meydana gelen depremden sonra yıkımına karar verilen binaların olduğu Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 8 bin 200 metrekarelik alan, 'Kent Park'a dönüştürüldü. Kısa sürede yapımı tamamlanan parkın açılışına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Parkın açılış kurdelesi, Vali Zorluoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi. Vali Zorluğlu, Kaymakam Öztürk’ün ikiz dünyaya gelen çocuklarını kucağını alıp bol bol öptü.

Giriş meydanı, koşu yolu, çok amaçlı spor sahaları, kaykay pisti, kafeterya, bay-bayan mescitleri, bay-bayan engelli WC'ler, bebek emzirme odası, modern aydınlatma armatürleri, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları ve engelsiz oyun gruplarının bulunduğu 'Kent Park'ın açılışına çocuklarıyla katılıp eğlenen aileler, ilçeye böyle bir hizmet kazandıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk'e teşekkür etti. Minik çocukların, gemi konseptli oyun grubu, halatlı salıncaklar, mini macera parkurları, zıplayan, tırmanma halatlarında oynamaları ise dikkat çekti.

PATEN VE BİSİKLET ŞOV YAPTILAR

Parka gelen sporcu gençler yaptıkları bisiklet ve paten şovu, Vali Zorluğlu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Şovda gençlerin yaptıkları akrobasi hareketler, yürekleri ağızlara getirdi.

Açılışta konuşan Merkez İpekyolu ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ilçeye yaptıkları hizmetleri anlattı. Kaymakam Öztürk, "İpekyolu ilçesinde 10 yılda yapılacak hizmetleri 2 yılda tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Belediye olarak 2 yılda 300 kilometre sıcak asfalt yaptırdık. Mahalle yollarına 600 bin metrekare kilit taşı döşendi. Yeşil alanlarda çok önemli mesafeler kat ettik. Bugün de hep beraber Kent Parkımızın açılışını yaptık. Bu park, Van’a farklı bir vizyon getiren bir park. Toplam bedeli yaklaşım 4 milyon olan Kent parkımız, yaklaşık 10 dönümden ibaret. Bu parkın Van'ımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz millete ait olan kaynakları en doğru şekilde kullanarak 2 yılı geride bıraktık" dedi.

'DAHA ÖNCE PKK'YA AKTARILAN KAYNAKLARI HALKA HİZMET İÇİN HARCADIK'

Vali Zorluoğlu, halka hizmet için gönderilen kaynakların daha önceki belediyeler tarafından terör örgütüne aktarıldığını belirterek, "Van’da, İpekyolu ilçesinde son bir yılda yapılan hizmetlerle gerçekleşen büyük değişim ve dönüşümü taraflı, tarafsız herkes görüyor ve bu büyük değişim noktasında da yapanların hakkını teslim ediyor. Gerçekten Van’ın adeta unuttuğu yerel yönetim hizmetleri alt yapıdan üst yapıya, çevre projelerinden parklara, yeşil alanlara kadar Vanlı kardeşlerimize yeniden hatırlatmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Büyükşehir ve bağlı 13 ilçe Belediyesi olarak belediye başkanlarımız çok özel projeleri kısa sürede tamamlayarak, siz değerli Vanlıların hizmetine sunuyoruz. Biz bu hizmetleri nasıl yapıyoruz? Bu milletin vergilerinden kesilerek belediye aktarılan kaynakları terör örgütlerinin faaliyetlerine değil, vatandaşlarımızın hizmetine tahsis ediyoruz ve Ankara’da ile cebelleşmiyoruz, bakanlıklarla savaşmıyoruz. Onun yerine sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizle, bakanlıklarımızla işbirliği içerisinde Van’a ilave kaynaklar getiriyoruz" diye konuştu.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ’YE YANIT

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Zorluoğlu, bir süre önce partisini Van’ın İpekyolu ilçe Kongresinde kayyum belediyeleri yolsuzluk yapmakla suçlayan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin belediyelerle ilgili sarf ettiği söylerin doğru olmadığını söyledi.

Vali Zorluoğlu, vatandaşların yapılan hizmetleri taktirle karşılarken, bir kısım insanların belediyelerle ilgili mesnetsiz iftiralar attığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bu güzel hizmetlere diyecek bir şeyi olmayanlar diyorlar ki, efendim belediyeler çok borçlanıyor. Ben şunu söylüyorum. Büyükşehir Belediyesini 2017 yılı başında teslim aldığımızda 800 milyon TL borçla devraldık. 1,5 yılda bin kilometreyi aşan sıcak asfalt yaptık. Devir aldığımız noktada borç itibariyle daha iyi durumdayız. 8 yıl bu şehirde belediye yönetiminde olup da bir tek belediye hizmeti yapmamış olanların ortaya attığı bir başka iddia var. Diyorlar ki, Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri halkın sahibi olduğu gayri menkulleri satıyor. Ben buradan bunun da asla doğru olmadığını ve iftira olduğunu ifade ediyorum. Belediyelerimiz gayri menkulleri satmıyorlar, bilakis belediyelerimize yeni gayri menkuller kazandırıyorlar. Bu kirli propagandaya hiçbir Vanlı kardeşimin inanmadığını ve inanmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bizim hizmetlerimiz devam edecek. Van’ı her geçen gün daha güzel hale getirmek için hizmetlerimiz devam edecek. Van Kent meydanı tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

FERHAT GÖÇER’İN KONSERİYLE COŞTULAR

Açılışın ardından Ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Göçer’in sahneye çıkışını yağan yağmur altında bekleyen binlerce kişi, cep telefonlarının ışıklarını yakarak, Göçer diye tezahüratlarla bulundu. Sahneye çıkan Göçer, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coştururken, Engelsiz Yaşam Akademisi müzik grubunun verdiği konser de büyük ilgi gördü.