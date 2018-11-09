Valiant Hearts: The Great War, Nintendo Switch Yolcusu

Keşif, aksiyon ve bilmecelerle dolu bir yolculuğa çıktığımızda, bir yanda Reims ve Montfaucon gibi ünlü WWI yerlerini keşfedeceğiz, diğer yanda ise bulmacaları çözerken güvenilir ve sevimli köpeğimizle çalışacağız. Fransız kırsalının yeşil ormanlarından, karanlık siperlere ve karlı alanlara kadar, benzersiz bir ton ve sanat tarzıyla sunulan bu duygusal macera oyununda tarih boyunca seyahat edeceğiz.
Bugünden itibaren Nintendo Switch kullanıcıları, bu deneyimi diledikleri zaman ve yerde yaşayabilecekler. Dokunmatik kontrollerle tamamen oynanabilen oyun, karakterlerle ve dünyayla daha önce hiç olmadığı gibi etkileşim kurmamızı sağlıyor. Ek olarak, Nintendo Switch sahipleri sanat galerisine ve interaktif bir grafik hikâye olan Valiant Hearts: Dogs of War’a erişebilecekler. Grafik öyküsü, Walt’ın köpeği ve kız kardeşi Cassie’yi, WWI’nın ilk yıllarında, önemli mesajlar vermek ve düşmüş askerleri kurtarmak için tehlikeli siperlerde gezinirken anlatıyor.
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