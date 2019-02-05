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Valide İnsani Yardım Derneğinden, Lazkiye'deki kamplara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Valide İnsani Yardım Derneğinden, Lazkiye'deki kamplara yardım

İSTANBUL (AA) - Valide İnsani Yardım Derneği, iç savaş nedeniyle yurtlarını terk edip Suriye'deki Lazkiye kırsalında kurulan kamplara sığınanlara yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan gıda yardımı ve yakacağı içeren 30 ton civarındaki yardım malzemesi kamplara ulaştı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, Lazkiye'deki kamplarda kalanların zor durumda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin Lazkiye kırsalında derme çatma çadırlardan oluşan yüzlerce mülteci kampı bulunmaktadır, bu bölgelere ulaşan insani yardım dernekleri çok az olduğundan Valide İnsani Yardım Derneği olarak bu bölgelere yoğunlaştık. Çok sayıda sel felaketi ile karşı karşıya kalmış olan bu kamplardaki Müslüman kardeşlerimiz sel felaketleri ile beraber soğuk kış şartlarında çok zor günler geçirmektedir. Bizler de dernek olarak bağışçılarımızdan yardım talep ettik, topladığımız yakacak odun ve gıda yardımlarını hızlı bir şekilde zor durumdaki kardeşlerimize dağıtımlarını gerçekleştirdik. Soğuk kış şartları bitinceye kadar yardımlarımız bu bölgelere ara ara devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Lazkiye Suriye Valide İnsani Yardım Derneği

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