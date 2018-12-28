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Validen Afrin ve Cinderes'te inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Cinderes ve Afrin bölgelerine gidip, incelemelerde bulundu.

Validen Afrin ve Cinderes'te inceleme

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Cinderes ve Afrin bölgelerine gidip, incelemelerde bulundu.
Hatay Valisi Doğan, beraberindeki vali yardımcıları Nursal Çakıroğlu, Şenol Bozacıoğlu, Tolga Polat, Orhan Aktürk ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve askeri yetkililerle birlikte Suriye'nin Afrin ve Cinderes bölgelerine gitti. Vali Doğan başkanlığındaki heyet, Hatay Valiliği koordinesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile huzura kavuşturulan bölgede verilen güvenlik, sağlık ve eğitim hizmetlerini yerinde inceledi.

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Validen Afrin ve Cinderes'te incelemeValiden Afrin ve Cinderes'te incelemeValiden Afrin ve Cinderes'te inceleme

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