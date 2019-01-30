Validen bağımlılık uyarısı; “Bağımlılıklar ülkemizin kötülüğünü isteyenlerin ellerinde operasyon malzemesi haline dönüşüyor”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, bağımlılıkla mücadele toplantısında “Çevremizde olan bitenin farkında olacağız. Özellikle mahallede, köyde hiç kimse o mahallede o sokakta, o semtte oranın esnafının oranın yerleşik insanının olan bitenden haberi olmadığını söyleyemez. Giren çıkan, kim geldi, kim gitti, neyle geçiniyor, altına iyi bir araba aldı o arabanın kaynağı nereden? Aşağı yukarı bunu bilebilir. Bildiğinde de gözünü, kulağını, kalbini, gönlünü açacak. Takibe alacak ve ilgili kuruluşlara gördüğü olumsuzlukları haber verecek” diye konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde “Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı” gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Program İçişleri Bakanlığınca hazırlanan sunum ve Narkotik Şube Müdürü Sinan Cevher’in analizleri ile devam etti. Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Dr. Fatih Akca, kuruluşun yapısı ve faaliyetlerini aktardı.

“Topyekün bir mücadele bir anlayış bir duyarlılık içinde olacağız”

Toplantının sonunda değerlendirme konuşması yapan Vali Erdoğan Bektaş, “İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde gerçek bir seferberlik söz konusu. Bütün kurumlar işlerini sonuna kadar yapıyorlar. İstatistiklerle de gerçekten ciddi olumlu sonuçlar aldığımızı, alabildiğimizi ve işlerin iyiye gittiğini gördüğümüzü ifade etmek isterim. Bağımlılık deyince sigara, alkol, uyuşturucu ve teknolojik bağımlılık çok öne çıkan şeyler bunlar. Diğer bağımlılık unsurları da gündemimizde olmak zorundadır. Bu bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit ediyor. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesaplarına denk geliyor. Dışarıdan, içeriden milletimizin, ülkemizin iyiliğini istemeyenlerin, kötülüğünü isteyenlerin ellerinde birer operasyon malzemesi haline dönüşüyor. O zaman biz milletçe bu işin çaresini buluruz. Bulacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Mahallemize köyümüze sahip çıkacağız. Sokağımıza sahip çıkacağız. Okullarımıza sahip çıkacağız. Ortamlarımıza sahip çıkacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Mahalleliyle esnafla, vatandaşla, muhtarlarımızla, azalarımızla, emniyet, zabıta, jandarma güçlerimizle Sağlık Bakanlığı elemanlarıyla Yeşilay gibi sivil toplum örgütü görevlileriyle ve herkesle topyekün bir mücadele bir anlayış bir duyarlılık içinde olacağız” diye konuştu.