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Validen balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:01 | Son Güncelleme

Son dönemde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen ve kedilerin de ölümüne neden olan balon balıklarının bir caretta caretta tarafından avlanması görüntüsü Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından paylaşıldı.Vali Karaloğlu, Kaş açıklarında çekildiği tahmin edilen ve "Sabah kahvaltısında balon balığı yiyen caretta caretta.

Validen balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı

Son dönemde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen ve kedilerin de ölümüne neden olan balon balıklarının bir caretta caretta tarafından avlanması görüntüsü Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından paylaşıldı.
Vali Karaloğlu, Kaş açıklarında çekildiği tahmin edilen ve "Sabah kahvaltısında balon balığı yiyen caretta caretta. Yeter ki doğaya müdahale etmeyelim. Doğal yaşam dengesini bulur" başlığıyla yaptığı paylaşımda doğanın dengesinin korunmasına dikkat çekti.
Kızıldeniz orijinli balon balıkları Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelerek, buralarda popülasyonunu hızla arttırmaya devam eden balon balıkları geldikleri bölgedeki balık popülasyonunu yok edip, balıkçıların ağ ve misinalarına zarar veriyor. Daha önce Mersin’in Bozyazı ilçesinde kıyıya vurmuş ve balıkları yiyen 5 kedi telef olmuştu.

Validen balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı

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