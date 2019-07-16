Validen ’Bayrak’ vurgulu 15 Temmuz konuşması: “Çünkü bizler buradayız, buradayız, buradayız”

Isparta’da yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde elinde Türk Bayrağıyla kürsüye çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “Emin olun ki bu milletin kalbinde bu bayrak durduğu müddetçe, bu minarelerde bu ezan, bu sela okunduğu müddetçe hiçbir şer odağı bu milletin, bu ümmetin sırtını yere getiremeyecektir. Bundan hepimiz emin olabiliriz. Çünkü, bizler buradayız, buradayız, buradayız” dedi. Vali Seymenoğlu’nun konuşması sırasında alanda bulunanlar duygu dolu anlar yaşayarak, coşkulu konuşmaya alkışla destek verdiler.

Isparta’daki etkinlikler, valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen program çerçevesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından, Ispartalı 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Vali Ömer Seymenoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygu yüklü anlar yaşandı. Kocabaş: “Allah, devletimize, 15 Temmuzları bir daha yaşatmasın”

Programda o gece yaşadıklarını anlatarak konuşmasına başlayan Ispartalı 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş, “Vatanını satan, kendi çıkarlarını düşünen, ülkemizin işgal edilmesine göz yuman, taşımış olduğu üniformanın kıymetini, değerini bilmeyen vatan hainleri gözlerini bile kırpmadan emniyet binasını, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Darbeye ‘Dur’ diyen vatandaşa ateş ettiler. Milletin silahını millete doğrulttular. Ekmeğini yedikleri, korumaya yemin ettikleri, devleti ve milleti ezmeye çalıştılar. Ama yüce Türk milleti aşılmaz iradesini bir kez daha gösterdi, en zor günde tek vücut oldu ve darbe girişimine, işgal girişimine ‘Dur’ dedi. O kapkaranlık geceden aydınlık bir sabaha ulaştık. Geceden sabaha kadar İstiklal Marşımızın her kıtasını, her mısrasını ülkece birebir yaşadık. Yapmamız gereken devletimiz için çalışmak, devletimiz var olsun ki; rahatça, özgürce yaşayabilelim. Hedef 1071’den beri Anadolu toprakları ve hedef bizim devletimiz. Bu hedeflerine ulaşabilmek için önce bizim çevremizdeki ülkeleri düşürüyorlar, yavaş yavaş başarıyorlar da yavaş yavaş ama son kaleyi asla alamayacaklar. Allah, devletimize, 15 Temmuzları bir daha yaşatmasın. Allah, ülkemizi ve milletimizi, tüm kötülüklere karşı korusun inşallah” dedi.

Başdeğirmen: “O günkü akşamı unutmamak ve unutturmamak gerekir”

Sözlerine 15 Temmuz 2016 akşamında yaklaşık 200 kişilik bir grupla meydana çıktıklarını anlatarak başlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tam 3 yıl önce bu meydanda, bu kalabalık ve bu coşkuyla hep beraberdik. O günkü akşamı unutmamak ve unutturmamak gerekir” diye konuştu. 15 Temmuz 2016 tarihinde aynı meydanda yaşananları özetleyerek 30 gün boyunca demokrasi nöbetleri tuttuğunu anlatan Belediye Başkanı Başdeğirmen, o günkü manzaraları Türk milletinden başka milletlerin yapamayacağını ifade etti. “Bizi durdurmaları mümkün değil, biliyorlar artık”

Türkiye’nin, maddi ve manevi anlamda dünyanın en güçlü, nüfus olarak ise en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Badeğirmen, “Bizler ne zaman hızlansak, ne zaman güzel şeyler yapmaya başlasak, her köşe başında bir hain bekliyor. Bize çelmeyi takıyorlar, düşüyoruz ama bir avuç toprakla yerden kalkarak yeniden koşuyoruz. Bizi durdurmaları mümkün değil, biliyorlar artık. Bundan sonra, ‘Biz yaptırım yaparız’, ‘Ülkeye istediğimizi yaptırırız’, ‘Silahını benden almak zorunda’ diyecekleri hiçbir şey kalmadı. Silahımızı da, mermimizi de, tankımızı da kendimiz yapıyoruz, istediğimiz yerden S-400’lerimizi de alıyoruz. Bu güç ve bu kuvvet bizde var Allah’ın izniyle. İnşallah, Allah’ın böyle günleri tekrar bizlere yaşatmaması dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Seymenoğlu: “Bu milletin kalbinde bu bayrak durduğu müddetçe, bu minarelerde bu ezan, bu sela okunduğu müddetçe, hiçbir şer odağı bu milletin, bu ümmetin sırtını yere getiremeyecektir”

Kürsüye çıktığı andan itibaren adeta 3 yıl önceki o geceyi yaşarcasına heyecanlanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise konuşmasına başlamadan önce tüm katılımcıların Türk Bayraklarını dalgalandırması gerektiğini ifade ederek, elindeki bayrağı salladı.

Türk Bayrağını 3 kez öperek alnına koyan Vali Ömer Seymenoğlu, “Biraz önce şu minareden ezanı dinledik ve şu al bayrağı dalgalandırıyoruz. Emin olun ki bu milletin kalbinde bu bayrak durduğu müddetçe, bu minarelerde bu ezan, bu sela okunduğu müddetçe hiçbir şer odağı bu milletin, bu ümmetin sırtını yere getiremeyecektir. Bundan hepimiz emin olabiliriz. Çünkü, bizler buradayız, buradayız buradayız” diye haykırdı. “Ne mutlu ona, çünkü 18 yaşında gazi olmak herkese nasip olmuyor”

O hain ve kanlı darbe girişimi gecesinde meydana gelen olayları Mülkiye Başmüfettişi olarak yaşadığını anlatan Vali Seymenoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O şer odaklarının, içimizdeki arkadaşlarımıza nasıl ulaştığını, onları nasıl kandırdığını, kimini parayla, kimini makamla, kimini din ve ibadetle nasıl kandırdıklarına ben şahit oldum. Bu kardeşiniz ve sizler buna şahit oldunuz. O yüzden ben çok heyecanlıyım sevgili Ispartalılar, beni hoş görün. Biraz önce, burada 18 yaşında körpecik bir gazimizi dinledik. Anası babası onu İstanbul’a yollamış, bu millete, bu devlete askerlik yapsın, bu bayrağı dalgalandırsın, bu ezanı susturmasın, gerekirse vatana şehit olsun, gazi olsun diye göndermiş. Ama o içimizdeki hainler, şerefsizler, üniformasını satanlar, bu arkadaşımızı bırakın asker ocağında aldığı eğitimi, vatan - millet sevgisini bu millete yansıtmayı, gazi olarak bizlere geri göndermişlerdir. Ama ne mutlu ona diyorum, çünkü 18 yaşında gazi olmak herkese nasip olmuyor. Şu anda aramızda onlarca Kıbrıs gazimiz var, kimi 50 yaşında, kimi 70 yaşında, kimi 75 yaşında. Emin olun ki, yine herkese gazilik de nasip olmuyor. Ama dinimizde, inancımızda öyle bir şey var ki, o da şehadet, o da herkese nasip olmuyor.”

“Bu inanç, bu millette olduğu müddetçe, bu millet, bu devlet, bu bayrak yaşayacak”

Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu vurgulayarak, şehit ana - babalarının, vatan, bayrak ve millet için yaşadıkları acıları devletin bekası için kalplerine gömdüğüne dikkat çeken Vali Seymenoğlu, “15 Temmuz gecesi yine bu milletin has evladı olan 250 kişiyi maalesef bu vatan için, bu bayrak için, milli birlik ve beraberliğimiz için, bu ezan için şehit verdik. Onların da anaları - babaları var, evlatları var. Her gün elimizde fırsat oldukça, onlarla sohbet ediyoruz, emin olun ki; çok vakur duruşlarıyla acılarını yüreklerine gömüyorlar. Ama bu milletin, bu devletin bekası için gömüyor, yoksa hiç kimse evladından vazgeçmez. Şehit de olsa, Peygamber Efendimize komşu olacağını biliyor olsalar da, hiçbir ana - baba evladından kolay kolay vazgeçemez. Ama bu inanç var ya bu inanç, bu millette olduğu müddetçe, bu millet, bu devlet, bu bayrak yaşayacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunların garantisi zaten (vatandaşlara hitaben) sizlersiniz, bundan eminim. Şu anda, bu saatte burada bulunduğunuza göre, bu birliğimizin, beraberliğimizin, tek yürek oluşumuzun, güçlü duruşumuzun sahibi zaten sizlersiniz” şeklinde konuştu.