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Validen gazetecileri kıskandıran hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Hep siz bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz, bu kez de biz çekelim” dedi ve eline aldığı fotoğraf makinesi ile gazetecilerin fotoğrafını çekti.Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Müjgan-Serkan Karagöz Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilerden fotoğraf makinesi alarak onların fotoğrafını çekti.

Validen gazetecileri kıskandıran hareket

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Hep siz bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz, bu kez de biz çekelim” dedi ve eline aldığı fotoğraf makinesi ile gazetecilerin fotoğrafını çekti.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Müjgan-Serkan Karagöz Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilerden fotoğraf makinesi alarak onların fotoğrafını çekti. Yıldırım, “Hep siz bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz, bu kez de biz çekelim” dedi.

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