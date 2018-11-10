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Validen İstiklal Marşı'nın geç okunmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Konya'da düzenlenen törende Vali Cüneyit Orhan Toprak, İstiklal Marşı geç okununca "Bu ne rezalet, valiye tören yönettiriyorlar. Hepsini görevden alın" diyerek duruma tepki gösterdi

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Konya'da düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın geç okunmasına tepki gösteren Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Bu ne rezalet, valiye tören yönettiriyorlar. Hepsini görevden alın." talimatı verdi.

Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada İstiklal Marşı'nın geç okunmasına Vali Toprak, "Bu ne rezalet, valiye tören yönettiriyorlar. Hepsini görevden alın" diyerek tepki gösterdi.

Saat: 09.05'te sirenlerin çaldığı sırada, meydana açılan yollarda yayalar saygı duruşuna eşlik etti, sürücüler araçlarını durdurdu.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda devam eden anma programında, öğrenciler Atatürk'ün son dönemlerinin anlatıldığı oyunu sahneledi.

Törene, Vali Toprak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve çok sayıda kişi katıldı.

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