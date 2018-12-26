HABER

Validen karla mücadele ekibine tatlı ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:49 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele ekibini ziyaret etti, çalışanlara tatlı ikramında bulundu

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığı Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele ekibini ziyaret ederek, çalışanların sorunlarını dinledi.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde gün boyu etkili olan, öğleden sonra ise etkisini artıran yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları başta olmak üzere, birçok yerde olumsuz hava koşulları etkili olurken, kar ve tipi, yer yer görüş mesafesini düşürüyor.

Vali Bilmez, kara yollarının Ilgar Dağı bakımevini ziyaret ederek, karla mücadele ekibine tatlı ikram etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.

Bölgede bugün itibariyle yoğun kar yağışı beklendiğini belirten Bilmez, "Ekiplerimiz burada 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Sürekli tipi mevcut. Bu nedenle bölgede yapımı süren tünel çalışmasını önemsiyoruz. Bu bölgedeki ekibimiz çok güçlü. 6 araçlı ekip, 24 saat esasına göre çalışmasını sürdürüyor." dedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüleri uyaran Bilmez, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkarılmamasını istedi. Bilmez, "Muhakkak sürücülerimiz yanlarında zincir bulundursunlar. Söz konusu yollarımızda gerek jandarma gerekse emniyet ekiplerimiz gerekli uyarıları yapıyorlar. Sürücülerimizin uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Şehit annesi, oğlunu asker selamı ile uğurladıŞehit annesi, oğlunu asker selamı ile uğurladı
Seldanur, son yolculuğuna uğurlandı Seldanur, son yolculuğuna uğurlandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan karla mücadele Vali Mehmet Emin Bilmez

En Çok Okunan Haberler

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı! Otomobiller kayboldu

Aralıksız yağıyor! Otomobiller kayboldu

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na yanıt: Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Gül'den İsrail'e yanıt

Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.