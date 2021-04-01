Validen, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmenlere teşekkür

Gaziantep Valisi Davut Gül, nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi ’Heimlich Manevrası’ ile hayata döndüren öğretmenleri makamında misafir ederek teşekkürlerini iletti.

Gaziantep’te bir okulda nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi öğretmenleri ’Heimlich Manevrası’ ile hayata döndürdü. Nefes borusu tıkanan öğrencinin yaşadıkları ve öğretmenlerin öğrenciyi kurtarma çabaları ise okuldaki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İhlas Haber Ajansı tarafından yayınlanan, öğrencinin kurtarılma anlarına ait haber ve görüntülerin ardından kahraman öğretmenlere Türkiye’nin dört bir yanından tebrik ve teşekkür mesajları yağdı. Öğrencinin hayatını kurtaran kahraman öğretmenlere bir teşekkür de Gaziantep Valisi Davut Gül’den geldi.

Vali Gül’den kahraman öğretmenlere teşekkür

Olayın kahramanı olan öğretmenler Sabure Özdemir ve Aydın Kaya ile okul müdürü Süleyman Çevik’i makamında misafir eden Gaziantep Valisi Davut Gül, bizzat teşekkürlerini iletti. Konu ile ilgili valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde bir okulda nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmenleri Heimlich Manevrası ile hayata döndürdü. Valimiz Davut Gül, okul müdürü ve öğretmenleri makamında ağırlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Doğru yapılan ilk yardımın hayat kurtardığını bir kez daha hatırlayalım" ifadelerine yer verildi.