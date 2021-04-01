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Validen, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmenlere teşekkür

01.04.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valisi Davut Gül, nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi ’Heimlich Manevrası’ ile hayata döndüren öğretmenleri makamında misafir ederek teşekkürlerini iletti.Gaziantep’te bir okulda nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi öğretmenleri ’Heimlich Manevrası’ ile hayata döndürdü.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi ’Heimlich Manevrası’ ile hayata döndüren öğretmenleri makamında misafir ederek teşekkürlerini iletti.
Gaziantep’te bir okulda nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi öğretmenleri ’Heimlich Manevrası’ ile hayata döndürdü. Nefes borusu tıkanan öğrencinin yaşadıkları ve öğretmenlerin öğrenciyi kurtarma çabaları ise okuldaki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İhlas Haber Ajansı tarafından yayınlanan, öğrencinin kurtarılma anlarına ait haber ve görüntülerin ardından kahraman öğretmenlere Türkiye’nin dört bir yanından tebrik ve teşekkür mesajları yağdı. Öğrencinin hayatını kurtaran kahraman öğretmenlere bir teşekkür de Gaziantep Valisi Davut Gül’den geldi.

Vali Gül’den kahraman öğretmenlere teşekkür
Olayın kahramanı olan öğretmenler Sabure Özdemir ve Aydın Kaya ile okul müdürü Süleyman Çevik’i makamında misafir eden Gaziantep Valisi Davut Gül, bizzat teşekkürlerini iletti. Konu ile ilgili valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde bir okulda nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmenleri Heimlich Manevrası ile hayata döndürdü. Valimiz Davut Gül, okul müdürü ve öğretmenleri makamında ağırlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Doğru yapılan ilk yardımın hayat kurtardığını bir kez daha hatırlayalım" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu
Olay, 29 Mart 2020 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Melisa I. isimli 7. sınıf öğrencisi, öğle saatlerinde evden getirdiği yemeğini yemek isterken ağzındaki lokma nefes borusuna kaçtı. Lokmasının nefes borusunu tıkaması sonucu çırpınmaya başlayan Melisa I., can havliyle kendini koridora attı. Nefessiz kalan ve uzun süre koridorda çırpınan öğrencinin imdadına ise o sırada koridordan geçen Sabure Özdemir ve Aydın Kaya isimli iki öğretmeni yetişti.

Heimlich manevrası ile hayata döndürdüler
Olayı görür görmez hemen öğrencisinin yanına koşan öğretmeni Sabure Özdemir, can çekişen 13 yaşındaki öğrencisine heimlich manevrası ile müdahale etti. Öğretmenin müdahalesinin ardından öğrencinin nefes borusunu tıkayan yemeğin bir kısmı çıkarken, Aydın Kaya ismindeki öğretmenin son manevrasıyla 13 yaşındaki öğrencinin nefes borusunu tıkayan lokmanın tamamı çıkarıldı.

Yaşananlar saniye saniye kaydedildi
Tıkanan nefes borusu öğretmenlerin yardımıyla açılan ve tekrar hayata döndürülen öğrenci derin bir nefes alırken, olay anları ise okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde nefes borusu tıkanan öğrencinin can havliyle kendisini dışarı atması, etrafında diğer öğrencilerin toplanması ve yardıma koşan öğretmenlerin Heimlich Manevrası ile öğrenciyi hayata döndürmesi dikkat çekti.

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