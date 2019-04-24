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Validen öksüz ve yetim çocuklara "dilek" mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları "Bir Çocuk Bir Dilek Projesi" kapsamında, yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak gerçekleştirilmesini istedikleri dilekleri kendisine bildirmelerini istedi - Valilik, kamu kurumları ve hayırseverlerin katkılarıyla çocukların bildirdikleri 3 dilekten makul olan birini gerçekleştirmeye çalışacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları "Bir Çocuk Bir Dilek Projesi" kapsamında, yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak gerçekleştirilmesini istedikleri dileklerini kendisine iletmelerini istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, çocuklara "ağabeyleri" olarak yazdığı mektupta, onlara olan sevgisini ifade ederek istedikleri üç dileği kendisine iletmelerini istedi.

Vali Gül, mektubunda şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşim, bu mektubu bir ağabey ve devletimizin sizlere hizmet etmesi için gönderdiği il valisi olarak yazıyorum. Kardeşim, bizi biz yapan değerlerimizin başında bayramlarımız geliyor. Her bayram, birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz ve dayanışma duygularımızı daha da güçlendiriyor. Önümüzdeki Ramazan Bayramı, Gaziantep Valiliğinin öncülüğünde kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz ile birlikte 'keşke bu bayram, yapsam, alsam, gitsem' dediğiniz bir dileğinizi gerçekleştirmek istiyoruz. Hiçbir şeyin hayatta olmayan sevdiklerinizin yerini dolduramayacağını biliyor, sevdiklerinizin ve bizim tek isteğimizin sizlerin vatana millete, hayırlı evlatlar olarak yetişmesi olduğunu bilmenizi istiyoruz. Milletimize ve devletimize emanet olduğunuzu unutmuyor, gözlerinizden öpüyorum."

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Gül, çocukların istediği üç dilekten birini makul ölçülerde gerçekleştirmeyi arzuladıklarını ifade ederek, sosyal devlet ilkesi içinde kimsesiz, yetim ve öksüzlerin her ihtiyacını karşılayan, eğitim ve sosyal gelişimleri için tüm imkanlarını kullanan devletin, hayırsever vatandaşların, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının duyarlılığı ve katkılarıyla çocukları daha da mutlu etmeyi amaçladığını belirtti.

Gül, birlik ve beraberliğin güçlü olduğu gazi şehrin kadirşinas vatandaşlarının da bu projeye gönülden destek vereceklerine olan inancının tam olduğunu kaydetti.

Vali Gül'ün yazdığı mektup, Açık Kapı Sahada Projesi kapsamında gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, öksüz ve yetim çocuklara ulaştırılacak.

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