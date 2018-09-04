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Validen okul müdürlerine cinsel istismar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, öğrencilerin öğretmenler tarafından cinsel istismara maruz kalmasına dikkat çekerek, "Adam sapık, öğrenciye tacizde bulunmuş.

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, öğrencilerin öğretmenler tarafından cinsel istismara maruz kalmasına dikkat çekerek, "Adam sapık, öğrenciye tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile öğretmenevinde toplantı yapan Vali Ahmet Çınar, müdürleri öğrencilerin korunması noktasında uyardı. Her bir öğrencinin okul yöneticilerine emanet olduğunu ifade eden Vali Çınar, okul servislerinde dahi öğrencilerin takip edilmesini istedi. Öğretmenin öğrencisini cinsel istismarı olaylarına da değinen ve kesinlikle affetmeyeceğinin söyleyen Vali Çınar, "Bir kısmınızın bilgisi olur veya olmaz. Bir sürü kirli iş var, ahlak dışı iş var, sapıkça iş var, hırsızlık var. Okul yöneticilerini, öğretmenleri kastediyorum. Herkes topyekün melek ya da erdemli olmuyor. Bunun farkında olacaksınız. Okulda ne var ne yok, kim iyi kim kötü, kim edepli kim edepsiz? Yüz taneden 2 tane de çıksa bu öğretmenler arasında bu tehlikeli bir şeydir. Adam sapık, öğrenciye tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun. Yakaladığım hiçbir hatayı hele de bu konularda ben affetmem. Bunu duyup da susanlara da yazıklar olsun" diye konuştu.

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