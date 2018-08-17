HABER

Validen, sürücülere alkol uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Bayramlarda meydana gelen trafik kazalarında hız çok önemli bir faktör. Bir de onun yanında alkol tüketimiyle ilgili bazen sıkıntılar oluyor. Özellikle alkollü hiçbir vatandaşımız araç kullanmasın"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Bayramlarda meydana gelen trafik kazalarında hız çok önemli bir faktör. Bir de onun yanında alkol tüketimiyle ilgili bazen sıkıntılar oluyor. Özellikle alkollü hiçbir vatandaşımız araç kullanmasın." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Bilgin, bayram için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.

Sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları ve yol boyunca sık sık dinlenmeleri gerektiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Bayramlarda meydana gelen trafik kazalarında hız çok önemli bir faktör. Bir de onun yanında alkol tüketimiyle ilgili bazen sıkıntılar oluyor. Özellikle alkollü hiçbir vatandaşımız araç kullanmasın. Eğer alkol alıyorlarsa lütfen taksi çağırsınlar ve taksiyle ulaşacakları yere ulaşsınlar. Çünkü bu çok önemli. Kazaya muhatap olan kişinin kendisi de olabilir, ailesi de olabilir, çocuğu da olabilir. Kendi yerimize koymamız gerekiyor. Vatandaşların bayramı daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçirmesini temenni ederim."

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Ağrı şehidi, son yolculuğuna Kürtçe ağıtlarla uğurlandı- YenidenAğrı şehidi, son yolculuğuna Kürtçe ağıtlarla uğurlandı- Yeniden
Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (3)Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkol Osman Bilgin Vali

En Çok Okunan Haberler

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.