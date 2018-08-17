Validen, sürücülere alkol uyarısı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Bayramlarda meydana gelen trafik kazalarında hız çok önemli bir faktör. Bir de onun yanında alkol tüketimiyle ilgili bazen sıkıntılar oluyor. Özellikle alkollü hiçbir vatandaşımız araç kullanmasın." dedi.
Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Bilgin, bayram için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.
Sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları ve yol boyunca sık sık dinlenmeleri gerektiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:
"Bayramlarda meydana gelen trafik kazalarında hız çok önemli bir faktör. Bir de onun yanında alkol tüketimiyle ilgili bazen sıkıntılar oluyor. Özellikle alkollü hiçbir vatandaşımız araç kullanmasın. Eğer alkol alıyorlarsa lütfen taksi çağırsınlar ve taksiyle ulaşacakları yere ulaşsınlar. Çünkü bu çok önemli. Kazaya muhatap olan kişinin kendisi de olabilir, ailesi de olabilir, çocuğu da olabilir. Kendi yerimize koymamız gerekiyor. Vatandaşların bayramı daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçirmesini temenni ederim."
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