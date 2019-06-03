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Validen sürücülere "gazoz"lu uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek trafik uygulamasına katılarak, sürücü ve yolculara "Niğde Gazozu" ikram etti

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, katıldığı trafik uygulamasında yolculara yerli içecek "Niğde Gazozu" ikram etti.

Vali Şimşek, Kayseri yolu Sazlıca beldesi ve Ulukışla ilçesindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını denetledi.

Şimşek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz Şimşek, denetimlere de katılarak, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve iftarda içmeleri için Niğde'nin yerli içeceği "Niğde Gazozu" ikram etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yollarda yoğunluk beklendiğini belirterek, "Trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini temin etmek amacıyla gerekli bir takım tedbirler alındı. Çeşitli güzergahlarda ekiplerimizi görevlendirdik. Yaklaşık 1500 polis ve jandarmamız görev yapacak. Bu arada İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan kampanyalarımızı sürücülerimize tanıtacağız. Tüm sürücülerimize kazasız belasız bir seyahat diliyorum. Lütfen kurallara uysunlar. Bu vesileyle tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik ediyorum, kazasız belasız güzel bir bayram diliyorum."

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