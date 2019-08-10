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Validen sürücülere, 'Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan vatandaşları "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" diyerek, trafikte dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Validen sürücülere, 'Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun'

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)- SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan vatandaşları "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" diyerek, trafikte dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda denetimlerini arttırdı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, trafik denetimlerini yerinde inceledi.
TEM Otoyolu Arifiye Gişeleri'nde yapılan denetimlerde Vali Nayir, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" dedi. Vali Nayir, tatilcilere çikolata ikramında bulunup, çocuklara düdük vererek, sürücülerin hata yapmaları durumunda çalmalarını istedi. Vali Nayir, "Alınan tedbirleri yerinde görmek üzere ekiplerin görev aldıkları yerleri görmeye başladık. İlimizden önemli arterler geçiyor. Günlük 110 bin civarında bir akış var ve bayramlarda bu sayı 180 bini buluyor. Arkadaşlarımız bütün güzergahlarda tedbirlerini almış bulunuyor. Bayram boyunca tedbirlerimiz sürecek" diye konuştu.

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Validen sürücülere, 'Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun'Validen sürücülere, 'Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun'Validen sürücülere, 'Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun'Validen sürücülere, 'Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun'

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