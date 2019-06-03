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Validen trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Vali Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yollarda oluşan trafik yoğunluğu ve yaşanabilecek kazalara karşı uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Bayburt’u Gümüşhane ve Erzurum’a bağlayan karayolları üzerindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Pehlivan denetimler hakkında ekiplerden bilgiler aldı. Vali Pehlivan, uygulama noktalarına gelen vatandaşlarla sohbet ederek, sürücüleri bayram yoğunluğu nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyardı, bayramlarını tebrik etti ve hayırlı yolculuklar diledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyasının aynı şekilde bu yılda devam ettiğini hatırlatan Vali Pehlivan çocuklara kırmızı düdük ve bilgilendirici broşür dağıttı.
Vali Pehlivan kampanyaya ek olarak İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında 'Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum' sloganıyla başlattığı 'Trafik Karnem' isimli ödüllü bisiklet yarışmasını çocuk yolculara anlatarak çocuklardan anne ve babalarını trafik güvenliğine ilişkin değerlendirmelerini istedi.
Bir süre noktalardaki denetimleri takip eden Vali Pehlivan, ekipler ile vatandaşların bayramlarını tebrik ederek incelemelerini sonlandırdı.
Vali Ali Hamza Pehlivan’a, incelemeleri sırasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Sefa Taşan ile Komiser İsmail Kılıç eşlik etti. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bayburt trafik Ramazan Bayramı

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