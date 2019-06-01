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Validen trafik uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı.Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu 3 adet polis ve jandarma uygulama noktalarına ekiplerle birlikte giden Vali Mustafa Masatlı, araçları durdurarak ehliyet ve kimlik sorgulaması yaptı.Drone destekli uygulamada, ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.Durdurduğu araç sürücülerinin yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik eden Vali Masatlı, bayram seyahatine çıkan sürücülere ailelerine götürmeleri için selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacağını kaydetti.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı.
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu 3 adet polis ve jandarma uygulama noktalarına ekiplerle birlikte giden Vali Mustafa Masatlı, araçları durdurarak ehliyet ve kimlik sorgulaması yaptı.
Drone destekli uygulamada, ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Durdurduğu araç sürücülerinin yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik eden Vali Masatlı, bayram seyahatine çıkan sürücülere ailelerine götürmeleri için selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacağını kaydetti.

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması

Validen trafik uygulaması
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