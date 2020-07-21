Valiler ile Belediyeler ‘Corona Anlaşmazlığı’na Düştü

Florida’da ise öğretmen sendikası, okulları birkaç hafta içinde yüz yüze eğitime geçirmeye hazırlanan Vali Ron DeSantis ve eyalet yönetimine dava açıyor. Florida’da, son yedi günün altısında, her gün 10 binin üzerinde vaka belirlendi.

Georgia’da ise Vali Brian Kemp ile eyaletin en büyük şehri Atlanta’nın belediye başkanı, zorunlu maske kullanımı konusunda karşı karşıya geldi. Vali Kemp, kamuya açık alanlarda maske zorunluluğu getirmek isteyen Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms’a dava açtı. Duruşma, son dakikada yargıcın davadan çekilmesi nedeniyle ertelendi.

Teksas Valisi Greg Abbott, Rio Granda Valley ilçesi sakinlerinin evden çıkmamasına yönelik yerel yöneticilerin aldıkları kararı iptal etti. Abbott, Meksika sınırındaki ilçede işyerlerinin kapanmaması için maske takılması ve sosyal mesafe kurallarının yeterli olacağını söyledi.

Corona virüsü vakalarının hızla arttığı Teksas, Florida ve Georgia eyaletlerinin valileri, daha sıkı önlemler almak isteyen belediye başkanları ve diğer yerel yöneticilere karşı çıkan adımlar atıyor.

Ancak ne Florida’da ne Georgia’da eyalet çapında maske zorunluluğu getirildi. Teksas Valisi Abbott, Temmuz başında maske kullanma zorunluluğuna dirense de sonunda bazı ilçelerde bu kuralı getirmeyi kabul etti.

Siyasi kutuplaşma devam ederken vakalar artıyor

Zorunlu maske kullanımı sağlık yetkililerince Corona virüsünün yayılmasını önlemede basit bir tedbir olarak görülse de Amerikalılar arasında siyasi bölünmeye yol açmış bir konu. Muhafazakar kesimler zorunluluk getirilmesini, anayasal haklarının ihlali olarak değerlendiriyor.

ABD’de ise can kaybı iki haftadır yükseliyor. Vakalarda da son yedi haftadır sürekli artış var. Temmuz ayında en az 16 eyalette, Corona virüsü nedeniyle hastaneye rekor sayıda hasta yatırıldı; 32 eyalette vaka sayılarında günlük rekorlar kırıldı.

Florida ve Georgia’da Pazartesi günü hastaneye yatırılanların sayısında rekor kırıldı. Teksas’ta da geçen Cumartesi 10 bin 600’den fazla kişi hastaneye yatırılarak rekor kırıldı.

Teksas’ın bazı ilçelerinde, salgının ilk aylarında New York’ta olduğu gibi, morglar tamamen doldu ve soğuk hava deposu olan kamyonetler ve dondurucular için sipariş verilmiş durumda.

