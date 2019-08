Valiler ve komutanlar ’Kıran’ operasyonu bölgesinde

Şırnak, Hakkari ve Van’da il jandarma komutanlıklarınca PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen “Kıran” operasyonu tüm hızıyla devam ederken operasyon bölgesine giden vali ve komutanlar bölgede incelemelerde bulundu.

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in emir ve komutasında başlatılan Kıran operasyonu sürüyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van ve Hakkari’de konuşlu birliklerce 17 Ağustos’ta başlatılan müşterek ‘Kıran’ operasyonun yürütüldüğü 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesine gitti. Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Vali Aktaş ve Akbıyık’a operasyonla ilgili bilgi verdi.

“Operasyonlar devam ediyor”

İnceleme sırasında konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak, Hakkari ve Van valiliklerinin başlatmış olduğu 129 timli, 14 taburlu Kıran operasyonumuzun 4’üncü gününe ulaştığını söyledi. Orgeneral Çetin, “Şırnak ile Hakkari valimiz, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız, il jandarma komutanlarımız, il emniyet müdürlerimiz, polis, jandarma, güvenlik korucularımızdan oluşan karma kuvvetlerimiz, operasyon kuvvetlerimiz, polis özel harekat kuvvetlerimiz, jandarma komandolarımız, bütün güvenlik kuvvetlerimiz katılmaktadır. Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir. Dün Hakkari Kavaklı köyü kırsalında dün bulmuş olduğumuz silah deposunun ötesinde bugünde Şırnak sektöründe Beytüşşebap Altındağlar Marinos tepe acar üs bölgesinde operasyonu yerinde incelemek üzere valilerimizle ve operasyon kuvveti komutanlarımızla buraya geldik. Burada operasyonun planladığın şekilde arkadaşlarımız başarıyla devam ediyorlar. Kahraman jandarmamız, kahraman polislerimiz, kahraman korucularımız, valilerin emirleri doğrultusunda operasyonlarına devam etmektedir. Biz güvenlik kuvvetleri olarak Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sayın içişleri bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonrada operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir. Yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla, bölge halkımızın desteği ile güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir” dedi.