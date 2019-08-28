Brezilya'daki yangınlardan en fazla zararı gören 9 eyaletin valisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yangınlarla mücadele için teklif edilen yardımları kabul etme çağrısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro ve valiler arasında yapılan toplantıda 9 eyaletin valisinden Amazonlar'daki yangınlar için önerilen yardımları kabul etme çağrısı geldi.

Maranhao eyaleti Valisi Flavio Dino ve yangından etkilenen diğer bölgelerin valileri toplantıda, parayı geri çevirmenin zamanı olmadığına dikkati çekti.

Brezilya hükümeti de toplantının ardından bu konudaki tutumunu değiştirerek harcama yetkisinin kendilerinde olması şartıyla yardımları kabul edebileceklerini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Rego Barros, "Brezilya hükümeti ülkelerden ve organizasyonlardan mali destek almaya hazırdır." ifadesini kullanırken, tüm yardımların tasarrufunun Brezilya halkında olması gerektiğini vurguladı.

Brezilya'nın bu açıklamasına ise Fransa ya da diğer G7 ülkelerinden henüz bir cevap gelmedi.

G7 ülkeleri Amazonlar'daki yangınlar için 22 milyon dolar yardım önerisinde bulunmuş, Hollywood oyuncusu Leonardo DiCaprio da 5 milyon dolar yardım sözü vermişti.