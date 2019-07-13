Valiliğe saldıran sanıkların PKK bağlantısı gerekçeli kararda

PKK/KCK ve örgütün gençlik yapılanması ilişkisinin detaylı anlatıldığı gerekçeli kararda, sanıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Müşteki ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, sanıkların ifadeleri ve hukuki durumu gibi kısımların da bulunduğu 187 sayfalık gerekçeli kararda, PKK/KCK'nın yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesince, bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu iki kişinin ölmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili görülen davada terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik'in de arasında yer aldığı 21 sanığa verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 3'ü 1100'er yıl hapis cezasına çarptırılan 21 kişi hakkında verilen cezaların gerekçeli kararında, sanıkların terör örgütü PKK ile bağlantıları anlatıldı.

Kararda 1100 yıl hapis cezasına çarptırılan 3 sanık arasında yer alan Eyüp Çelik'in örgütün kırsal alan ve kamplarındaki sözde üst düzey sorumlular olan ''Derveş'' ve ''Behzat'' kod adlı örgüt mensuplarıyla hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu, örgütün bu sözde üst düzey sorumluları ile örgütün kamp ve kırsal alan faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Çelik'in örgütün Adana ve Antalya'da bulunan şehir-kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldığı bildirilen kararda, sanığın örgütün bombalı-silahlı eylemlerde bulunması amacıyla gerekli silah, bomba ve mühimmatların nakli ve saklanmasını sağladığı, yapılması planlanan bombalı saldırı eylemi için çiftlik evi kiralanması talimatını verdiği anlatıldı.

Gerekçeli kararda Çelik’in bomba yapım hazırlıkları için gerekli malzemelerin temini, bombalı saldırı planı, silah ve mühimmatların gömülmesi yönünde sanıklar Mehmet Emin Vural, İhsan Taşdelen, Çiçek Karabulut ve Musa Özdemir'e talimatlar verdiği, sanığın anlatıldığı şekilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısında yer alarak, eylemlerin planlanması ve uygulanması hususunda aktif- icracı rol alarak bu bombalı saldırı eylemlerinin müşterek faili olduğu vurgulandı.