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  4. Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.12.2024 13:20
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Denizli taciz skandalıyla çalkalanıyor! Bir kamu kurumunda görevli müdür olan D.C. ile ilgili önce iki kadın antrenör ardından çok sayıda sporcu ve memur şikayette bulundu. Valilik harekete geçerek müfettiş gönderdi. Şikayet edilen müdürün eski çalıştığı yerlerde de benzer olaylarda adı geçtiği tespit edildi. Tacizci müdürle ilgili soruşturma başlatıldı.

Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Denizli’de kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği ileri sürülen müdür hakkında idari soruşturma açıldığı belirtildi.

VALİLİĞE ŞİKAYET ETTİLER

Edinilen bilgiye göre; Denizli’de bir kamu kurumunda görev yapan S.E. ve İ.K. isimli iki kadın antrenör, kurumda görevli müdür D.C.’nin kendilerini taciz ettiğini ileri sürerek Denizli Valiliğine dilekçe ile müracaat etti. İki kadın antrenörün ardından biri çalışan diğerleri ise memur ve antrenör olmak üzere 4 kadın daha müdürden şikayetçi oldu.

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MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Gelen şikayetleri değerlendiren Denizli Valiliğinin başlattığı idari soruşturma kapsamında, bakanlık tarafından da konunun araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildi. Soruşturma kapsamında şikayetçi 6 kişinin yanı sıra biri 17 yaşında sporcu olmak üzere 14 kadın daha mağdur veya tanık olarak müfettişe ifade verdi.

DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞTIĞI YERLERDE DE YAPMIŞ

Toplam 20 kişinin dinlendiği idari soruşturmada suçlamaların hedefi olan müdür D.C.’nin daha önceki ilçe müdürlüğü görevi esnasında da benzer iddialarla gündeme geldiği ileri sürüldü. (İHA)

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