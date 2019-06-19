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"Valiliğimizce herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:31 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliğinin açıklamasından: - "13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulaması söz konusu değildir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valilikçe alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulamasının söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden açıklamada, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi
nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimi uyarınca meydanların son 10 günlük propaganda döneminde kullanımını belirleme
yetkisinin ilçe seçim kurullarına bırakıldığı hatırlatıldı.

Beyoğlu'ndaki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Parkı'nın (Kasımpaşa
İskele Meydanı) İlçe Seçim Kurulu tarafından 19 Haziran Çarşamba günü
miting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından aynı park
içerisinde bulunan İYİ Parti seçim standının ziyaret edileceği bilgisi alınmıştır.
Bunun üzerine; Beyoğlu Kaymakamımız ve İYİ Parti İlçe Başkanı
arasında yapılan görüşmede; adı geçen parkın miting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edilmesi nedeniyle Genel Başkanın
programında değişiklik yapılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Valiliğimizce 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi, Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu kararları doğrultusunda 23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nin de huzur ve güven
ortamında gerçekleştirilmesi için gereken tedbirler alınmakta ve hassasiyetle
uygulanmaktadır.

13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan
siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valiliğimizce alınmış herhangi bir
yasaklama kararı ya da uygulaması söz konusu değildir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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