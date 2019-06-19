"Valiliğimizce herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 13 Haziran tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan siyasi parti faaliyetleri konusunda, Valilikçe alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulamasının söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden açıklamada, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi

nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimi uyarınca meydanların son 10 günlük propaganda döneminde kullanımını belirleme

yetkisinin ilçe seçim kurullarına bırakıldığı hatırlatıldı.

Beyoğlu'ndaki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Parkı'nın (Kasımpaşa

İskele Meydanı) İlçe Seçim Kurulu tarafından 19 Haziran Çarşamba günü

miting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından aynı park

içerisinde bulunan İYİ Parti seçim standının ziyaret edileceği bilgisi alınmıştır.

Bunun üzerine; Beyoğlu Kaymakamımız ve İYİ Parti İlçe Başkanı

arasında yapılan görüşmede; adı geçen parkın miting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edilmesi nedeniyle Genel Başkanın

programında değişiklik yapılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.