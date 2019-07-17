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Valiliğin ret kararına rağmen HDP'li belediyenin astığı tabela söküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valiliği'nce, HDP'li Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Sur ilçesindeki 'İyaz Bin Ganem' caddesinin adını, 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırılan ve 2014 yılında hayatını kaybeden 'Dr.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valiliği'nce, HDP'li Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Sur ilçesindeki 'İyaz Bin Ganem' caddesinin adını, 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırılan ve 2014 yılında hayatını kaybeden 'Dr. İlhan Diken' olarak değiştirilme kararını redetmesine rağmen, tabela dün gece belediye ekiplerince değiştirildi. Durumun sabah ortaya çıkması üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tabelayı indirip, eski tabelayı astı. İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen kayyum yönetimi döneminde Dicle Üniversitesi yakınlarında yapılan yeni yola, İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem’in adı verildi. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı seçildi. HDP'lilerin çoğunluğunu oluşturduğu Büyükşehir Belediye Meclisi ise 19 Haziran günkü oturumda İyaz Bin Ganem adının, Dr. İlhan Diken olarak değiştirilmesini kararlaştırdı. Karar onay için Diyarbakır Valiliği'ne gönderildi. Valilik yaptığı incelemede İlhan Diken'in 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırıldığını, 2014 yılında da hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisi kararını reddetti. Valiliğin ret kararına rağmen, Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece 'İyaz Bin Ganem' adının yazılı olduğu tabelayı, Dr. İlhan Diken yazılı tabela ile değiştirdi. Durum sabah fark edildi. Hemen bölgeye gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Dr.İlhan Diken Caddesi' yazılı tabelayı sökerek, yerine eski ismini taşıyan 'İyaz Bin Ganem Caddesi' tabelasını yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin aldığı karar tepki gösteren, İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Akgönül, "Belediye eğer belediyecilik hizmetlerini yapıyorsa ve bu tarihin dokusuna, kültürüne, tarihine medeniyetine sahip çıkıyorsa, İyaz bin Ganem'in adının burada yaşatılması gerekiyordu. Ama maalesef kendisini neyle vasıflandıracağını bilemeyecek nitelikte olanlar, kendi konumuna bile rol biçemeyenler maalesef gelip İyaz Bin Ganem'in adını buradan kaldırıp, bunu değiştirme cüretinde bulunmuşlardır. Bu 2 milyon nüfuslu Diyarbakır halkına en basit ifadeyle bir ihanettir" dedi.

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