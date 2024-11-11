HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Valilik açıkladı! Batman'da marketi yağmalayan 3 kişi yakalandı

Valilik açıkladı! Batman'da marketi yağmalayan 3 kişi yakalandı

11.11.2024 21:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Valiliği, kentte camlarını kırdıkları marketi yağmaladıkları iddiasıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yakalanan zanlıların çeşitli suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Valilik açıkladı! Batman'da marketi yağmalayan 3 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kentte yasa dışı, şiddet içerikli sokak olayları gerçekleştiği hatırlatıldı.

AW327243_01

7 Kasım'da saat 21.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki sokak olaylarında bir marketin, camları taşla kırılarak yağmalandığı ifade edilen açıklamada, ekiplerce yapılan çalışmalarda olayla ilgili Ş.Ş. (19), Y.Ş. (18) ve B.Ç'nin (14) yakalandığı belirtildi.

AW327243_02
Açıklamada, şüphelilerden Ş.Ş'nin 4 suç kaydı, Y.Ş'nin ise 3 suç kaydı bulunduğunun tespit edildiği ifade edilerek, şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Batman
En Çok Okunan Haberler
Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi!

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi cezası verildi!

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Yer: Aydın... Camları kırıp kafeye daldı: Can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var

Yer: Aydın... Camları kırıp kafeye daldı: Can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var

Her satırı korkunç: 17 yaşındaki lise öğrencisi cinnet getirdi! Annesini uykusunda öldürüp...

Her satırı korkunç: 17 yaşındaki lise öğrencisi cinnet getirdi! Annesini uykusunda öldürüp...

Avukata cinsel içerikli mesajlar attı! Önce serbest bırakıldı, ardından yeniden yakalanıp tutuklandı

Avukata cinsel içerikli mesajlar attı! Önce serbest bırakıldı, ardından yeniden yakalanıp tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.