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Valilik açıkladı! Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

18.07.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte oturma eylemleri ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıkladı! Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla kentte bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 18 Temmuz saat 00.01'den 1 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurma, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır." (AA)

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Hakkari gösteri
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