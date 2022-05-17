HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Valilik açıkladı! İstanbul'da bir haftada kaç göçmen yakalandı

Valilik açıkladı! İstanbul'da bir haftada kaç göçmen yakalandı

17.05.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, kentte son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 bin 116 kaçak göçmenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıkladı.

Valilik açıkladı! İstanbul'da bir haftada kaç göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da son bir hafta içinde yapılan operasyonlar sonucunda 17 bin 116 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi. Diğer illerdeki operasyonlarda da yakalanarak Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen Afganistan uyruklu 377 kaçak göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Öte yandan işlemleri tamamlanan 183 kaçak göçmen bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine gönderilecek. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
576 kişi hastanelik olmuştu! İlçeyi ayağa kaldıran olayda o iddialara yanıt geldi576 kişi hastanelik olmuştu! İlçeyi ayağa kaldıran olayda o iddialara yanıt geldi
CHP harekete geçti! Saati ve tarihiyle duyurduCHP harekete geçti! Saati ve tarihiyle duyurdu
Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması!

Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Doğal mucize

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Doğal mucize

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.