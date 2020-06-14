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  4. Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 11:31 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi. Kentte başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

İstanbul'da dün gece saatlerinden sonra başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün sabahtan itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları şöyle sıralandı:

"14 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 26 derece.

15 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 27 derece.

16 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 29 derece.

17 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 28 derece.

18 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 28 derece."


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