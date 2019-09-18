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- Valilik açıkladı; İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

- Valilik açıkladı; İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)

Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi.

Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

(Hava fotoğrafları) - Valilik açıkladı; İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)(Hava fotoğrafları) - Valilik açıkladı; İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)(Hava fotoğrafları) - Valilik açıkladı; İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)

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