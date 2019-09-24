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Valilik açıkladı: "İstanbul’daki deprem Tekirdağ’da da hissedildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi.Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir.

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi.
Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi.

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