Valilik açıkladı! Kamu personeli yarın da izinli mi? Kamu personeli yarın izin yapacak mı?

Pazartesi günü itibarıyla etkili olan kar yağışı ulaşım, eğitim ve iş hayatını olumsuz etkiledi. Ulaşımda birçok aksaklıklar meydana gelirken trafik kilitlendi, sürücüler araçlarını terk etti. Gündelik hayatın sekteye uğraması nedeniyle kamu personellerine verilen idari izinler başta olmak üzere birçok tedbir alındı. Peki Kamu personeli yarın da izinli mi? Kamu personeli yarın izin yapacak mı?

KAMU PERSONELİ YARIN DA İZİNLİ Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, elverişsiz hava şartlarından dolayı kamu personellerinin izininin uzatıldığını duyurdu. Twitter üzerinden yazılı açıklama yapan Vali Yerlikaya'nın sözlerinde, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli olacakları duyuruldu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir."

VALİ YERLİKAYA ARAÇ SAHİPLERİNE SESLENDİ

Yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz etkilediği gibi trafiği de felç etti. Trafiğin kilitlenmesi sonucunda sürücüler, araçlarını Otoyol ve D-100’de bıraktı. Meydana gelen olumsuz durumun çözülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken Vali Yerlikaya, araç sahipleri araçlarını çekmeye çağırdı. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Kar yağışının cuma gününe kadar süreceği belirtildi. Hafta sonu ise yağmur şeklinde görülecek.

