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Valilik açıkladı: Polis intiharına inceleme

01.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valiliği, intihar eden bir kadın polisin babasının sosyal medyadaki beyanları üzerine 27 Eylül'de inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilik açıkladı: Polis intiharına inceleme

Valilikten yapılan açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nagehan Ekiz'in, 26 Eylül'de intihar etmesiyle ilgili bazı haber siteleri ile sosyal medya platformlarında paylaşımların yer aldığı belirtildi.

İnternetteki bazı paylaşımların üzüntüyü daha da artırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür. 27 Ağustos'ta Mezitli'de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir. Bu süre içinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına, herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır."

İNCELEME BAŞLATILDI

Olaydan sonra inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak merhumenin intiharından sonra emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır. Merhumenin acılı ailesine ve polis teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı. (AA)

NE OLMUŞTU?

Polis memuru Nagihan Ekiz, 26 Eylül'de Mersin'de intihar etti. Emekli başkomiser babası Adil Ekiz, kızının bir siyasi partinin ilçe başkanının, yardımcısının ve sekreterinin hakaretlerine uğradığı için "Ben ay yıldızlı üniforma taşıyan şerefli bir Türk polisiyim" diyerek intihar ettiğini ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Mersin
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