Valilik açıkladı: Yolsuzluk soruşturması kapsamında 7 kişi memuriyetten çıkarıldı

Batman Valiliği, "İl Sağlık Müdürlüğünde Maaş Mutemetleri Yolsuzluğu" şeklinde bazı ulusal gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlerle ilgili "kamuoyunu aydınlatmak amacıyla" açıklama yaptı.

Açıklamada, Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde, 30 Mart 2019 tarihinde Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde usulsüzlük tespit edilip aynı tarihte Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından müfettiş talep edildiği ve inceleme sonucunda, 2 maaş mutemedinin önce açığa alındığı, daha sonra memuriyetten uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

Ayrıca daha yoğun personel, maaş, staj ve döner sermaye hareketliliği olan hastanelerden başlamak üzere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tesislerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Bu çerçevede Batman İl Sağlık Müdürlüğü maaş ve döner sermaye mutemetliğinde de inceleme başlatılmış olup inceleme henüz sonuçlanmadan, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilimizin de için bulunduğu 30'u aşkın ilde eş zamanlı olarak yapılan akıllı denetim kapsamında, mutemetlik iş ve işlemleri ile ilgili usulsüzlükler tespit edilmiştir."