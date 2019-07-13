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Valilik: Aydos'taki orman yangınını 2 çocuk çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı.

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği, Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı. Kartal Yakacık'ta bulunan Aydos ormanlarında geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürülmüştü. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl emniyet müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada; K.A. (13) ve F.Ş. (11) adlı çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Adı geçen çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek adli tahkikatına başlanmıştır" denildi.

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