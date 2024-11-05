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  4. Valilik, Batman Belediyesi önündeki taşlı ve fiziki saldırılarda 6 polisin yaralandığını açıkladı

Valilik, Batman Belediyesi önündeki taşlı ve fiziki saldırılarda 6 polisin yaralandığını açıkladı

05.11.2024 18:12
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Batman Valiliği, dün görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişilerin taşlı ve fiziki saldırıları sonucu 6 polisin yaralandığını bildirdi.

Valilik, Batman Belediyesi önündeki taşlı ve fiziki saldırılarda 6 polisin yaralandığını açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekilinin görevlendirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kararın ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 67 kişi gözaltına alındı." bilgisi verildi.

Söz konusu olaylarda, görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik de taşlı ve fiziki saldırılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "6 polisimiz yaralanmış olup, 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA zarar görmüştür. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

5 BELEDİYE PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada da dün anahtarlarını aldıkları belediyeye ait 5 toplu taşıma aracını belediye binası önüne park eden, araçlarda maddi hasara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen belediyede görevli Y.Ç, R.B, İ.K, M.E. ve R.S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Batman
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