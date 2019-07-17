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Valilik, cadde isminin değiştirilmesi ile ilgili suç duyurusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla İyaz bin Ganem Caddesi isminin, kararın reddedilmesine rağmen değiştirilmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem’in adı verildi.

Valilik, cadde isminin değiştirilmesi ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla İyaz bin Ganem Caddesi isminin, kararın reddedilmesine rağmen değiştirilmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem’in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP’li başkana geçti. HDP’li belediye yönetimince 19 Haziran’da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken’in adının verilmesi kararlaştırıldı.
Diyarbakır Valiliği’nce yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır’ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesinin kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan karar reddedildi.
Valiliğin isim değişikliğini reddetme kararına rağmen belediye ekipleri, dün gece saatlerinde İyaz bin Ganem olan caddenin ismini Dr. İlhan Diken olarak değiştirip tabelayı astı. Dün gece belediye ekipleri tarafından asılan tabela, sabah saatlerinde valilik ekipleri tarafından yerinden söküldü.
Valilik tarafından tabelanın sökülmesinin ardından caddeye, İyaz bin Ganem isminin yazıldığı yeni tabela tekrar asıldı.
İsmin tekrar asılması sonrası Diyarbakır Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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