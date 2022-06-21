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  4. Valilik duyurdu! Bartın'a şehit ateşi düştü

Valilik duyurdu! Bartın'a şehit ateşi düştü

21.06.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta görev yapan Bartın'ın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın bir kaza sonucu şehit düştüğü bildirildi.

Valilik duyurdu! Bartın'a şehit ateşi düştü

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39'uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

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Öte yandan Balat köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Özkaya’nın evli olduğu öğrenildi.

(İHA)

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şehit Bartın
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