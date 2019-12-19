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Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

Bitlis’te devam eden Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu'nda, terör örgütünce araziye gizlenmiş malzemeler ele geçirildi.

Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ilçesi Sehi ana barınma alanında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla valilik koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında; 18 Aralık 2019 günü icra edilen faaliyette; 4 adet sığınak içerisinde 100 adet CD, 6 adet 4’lü pil bloğu, 48 çift mekap ayakkabı, 80 adet büyük pil, 15 adet büyük boş tüp, 2 adet sırt çantası, 24 adet leşker kıyafeti, 2 adet roketatar mühimmat parçası, 5 adet panço, 20 metre ip, 5 adet kazma, 5 adet kürek, 1 adet ampermetre, 170 metre elektrik kablosu, 4 adet örgütsel kitap, 1 adet batarya, 3 kilogram tütün, 1 adet lazer pointer, 1 adet akü, 1 adet powerbank, bin 500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi, ayrıca muhtelif miktarda ilaç, gıda ve inşaat malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, halkımızın da desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.

(İHA)

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Bitlis kıran 8 sehi ormanları operasyon

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