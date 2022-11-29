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Valilik duyurdu! Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

29.11.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinliklerine kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilik duyurdu! Mardin'de gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

"15 GÜN SÜREYLE YASAKLANMIŞTIR"

Terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatif paylaşımlar yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgütün talimatları doğrultusunda ilimiz başta olmak üzere ülke genelinde kanunsuz eyleme dönüşen basın açıklamaları gibi birçok faaliyetin gerçekleştiği, belirtilen faaliyetlerle halkın başlatılan eylemlere katılımını artırıp kaybedilen halk desteğinin yeniden kazanılmak suretiyle eylemselliğin tabana yayılmasının amaçlandığı ve yapılan legal görünümlü etkinlikler aracılığıyla kolluk görevlileri ile karşı karşıya kalmayı bir tercih olarak kullanmak suretiyle örgütün şehir alanında varlığını gösterme taktiğinin şehirde yaşayan vatandaşlar üzerinde uygulanmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir. İl genelinde valilik, ilçe merkezinde kaymakamlık makamına 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler il sınırları içinde 30 Kasım Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren 14 Aralık Çarşamba günü saat 24.00'e kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır. Karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."

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