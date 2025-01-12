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  4. Valilik duyurdu! O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Valilik duyurdu! O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı

12.01.2025 23:20
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Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilik duyurdu! O ilde motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarına işaret edildi.

BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR YASAK!

Açıklamada, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Edirne'de hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7 ve en yüksek 5 derecede olması bekleniyor.

Kar yağışının hafta ortasına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne motosiklet valilik
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