HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Valilik duyurdu: Salda Gölü'nün suyu içilebilir

Valilik duyurdu: Salda Gölü'nün suyu içilebilir

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Burdur'un turizmde hızlı bir çıkış yakalamasını sağlayan Salda Gölü'nde yapılan su analizleri sonucu sevindiren haber geldi. Özel bariyerlerle koruma altına alınan ve su kalitesinin yükselmesi sağlanan Salda Gölü'nün suyunun artık içilebildiği duyuruldu. Türkiye'nin Maldivleri'ndeki kirliliğin sonlanması sevinçle karşılandı.

Valilik duyurdu: Salda Gölü'nün suyu içilebilir

Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından 7/24 canlı kamera sistemiyle kontrol altında tutulan Salda gölüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Bakanlık tarafından sürekli su kalitesi tahlilleriyle göl suyunun içme suyu ile aynı kalitede olduğu doğrulandı. Krater Göl olması ve alınan tedbirler sayesinde kendini yenileyen Salda Gölü Suyu içme suyu kalitesine ulaştı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü’müzün suyu içilebilir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise Salda Gölünde uygulanan tedbirleri gösteren görselleri yayımlayarak Salda’nın öncesi ve sonrası belgelerini paylaştı.

Salda’da kirliliğin önün geçildi suyu içilebilir hali geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Metroda iğrenç olay! Kadınların gizlice fotoğrafını çekiyordu...Metroda iğrenç olay! Kadınların gizlice fotoğrafını çekiyordu...
Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra... Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
70 yaşındaki adam adliyede dövülerek öldürüldü

Kan donduran olay! Adliyenin ortasında dövülerek öldürüldü

Keremali Göl Yaylası doğaseverlerin gözdesi olacak

Kamp ve doğa sporlarının yeni adresi Keremali Göl Yaylası

Faciaya ramak kala! Otobüs sıkıştırınca...

Faciaya ramak kala! Otobüs sıkıştırınca...

Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla dövüldü

Metroda iğrenç olay! Kadınların gizlice fotoğrafını çekiyordu...

Eşine kurşun yağdıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Kanıyla katilin adını yazmıştı! Dehşet veren olayda yeni gelişme

Vücudunu kullanarak Instagram’dan ayda 104 bin TL kazanıyor

Vücudunu kullanarak Instagram’dan ayda 104 bin TL kazanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.