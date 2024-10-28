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  4. Valilik duyurdu! Şırnak'ta bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilik duyurdu! Şırnak'ta bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

28.10.2024 17:49
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Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Bestler Dereler Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Cudi Dağı Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Altındağları Bölgesi ve Oymakaya Bölgesi'ni 29 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilik duyurdu! Şırnak'ta bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta il ve ilçe sınırları içerisinde yer alan çok sayıda kırsal bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Şırnak Valiliği tarafından konuyla alakalı olarak bir açıklama yayınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Ekim (Dahil)-12 Kasım (Dahil) tarihleri arasında 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır"Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak valilik
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